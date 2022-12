Lombardia 2023: Fontana, mai preoccupato quando si affronta elezione in modo democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho già detto tante volte che non sono mai preoccupato quando si affronta un'elezione in modo democratico". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione de "L'Italia delle Regioni", in corso a Palazzo Lombardia, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se Letizia Moratti attingesse al bacino elettorale del centrodestra. "Ognuno valuterà i progetti, i programmi, le proposte che ciascun candidato farà e poi si prenderanno delle decisioni" ha poi concluso il presidente. (Rem)