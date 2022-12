Francia: ministro Economia, picco inflazione ancora non è superato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco dell'inflazione in Francia non è stato ancora superat. Lo ha dett il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, all'emittente radiofonica "France Inter". L'inflazione "continuerà ancora ad aumentare per qualche mese", ha detto il ministro, spiegando che solamente verso la metà del prossimo anno dovrebbe cominciare a diminuire. Il ministro ha poi sottolineato l'importanza dell'"impegno collettivo" per "evitare" dei tagli all'elettricità questo inverno. (Frp)