Autonomia: Zaia, gestione centralista ha portato ad Italia a due velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una gestione troppo centralista ci porta ad avere oggi un'Italia a due velocità, quindi a coloro che si lamentano dell'Italia a due velocità ricordo che non è per colpa dell'autonomia ma del centralismo. Ci troviamo a essere i portabandiera della costituzione". Lo ha affermato oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione de "L'Italia delle Regioni", in corso a Palazzo Lombardia. (Rem)