Imprese: Spagna, Iberdrola annuncia investimenti per 4 miliardi di euro in ricerca e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha annunciato che supererà i 4 miliardi di euro di investimenti in ricerca e sviluppo entro il 2030. Secondo quanto riferito in un comunicato, queste risorse saranno destinate principalmente a progetti legati alle energie rinnovabili, alle reti intelligenti, alla trasformazione digitale, all'idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni personalizzate per i clienti. Nel 2021, Iberdrola ha investito 337,5 milioni in ricerca e sviluppo, il 15 per cento in più rispetto all'anno precedente. Grazie a questo impegno, l'azienda ha guidato lo sviluppo di soluzioni che favoriscono la decarbonizzazione, come le reti intelligenti, con iniziative quali il Global Smart Grids Innovation Hub. Situato a Bilbao, il centro è diventato un punto di riferimento internazionale e fornirà una risposta alle sfide della transizione energetica. L'Hub ha già identificato più di 120 progetti per un valore di 130 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione della rete, l'integrazione delle energie rinnovabili, la diffusione di veicoli elettrici e di sistemi di stoccaggio dell'energia. (Spm)