Lega: Zaia, serve unione non divisione perché è un grande partito

- "In questa fase abbiamo bisogno di unità e non di divisioni. Dopo di che la Lega è un grande partito ed è inevitabile che ci siano estrazioni sociali, culturali e ideologie diverse, ma come diceva Bossi 'da soli si fa prima, ma insieme si fa molta più strada'. Per me esiste la Lega punto e basta". Lo ha affermato oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione de "L'Italia delle Regioni", in corso a Palazzo Lombardia. (Rem)