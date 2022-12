Imprese: Snam, con Baker Hughes successo test per uso idrogeno come combustibile in una centrale di compressione gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’introduzione di idrogeno in quantitativi crescenti nelle macchine attuali (dal 10% sperimentato fino a volumi tra il 15 e il 20 per cento) consentirà una maggiore riduzione di emissioni di CO2 rispetto all’utilizzo del solo gas naturale. Sulla base dei dati di esercizio relativi al 2021, un utilizzo permanente del 10 per cento di idrogeno in tutte le turbine PGT25 del gruppo Snam consentirebbe di evitare l’emissione di quasi 20mila tonnellate di CO2 all’anno, riducendo ulteriormente l’impatto, già contenuto, dell’alimentazione a gas naturale. Snam prevede di proseguire la collaborazione con i fornitori di turbine con l’obiettivo di estendere le analisi di compatibilità con l’idrogeno a tutta la propria flotta di turbocompressori. Gli approfondimenti in corso sono finalizzati a verificare “in campo” sia la reazione delle varie componenti dal punto di vista metallurgico sia il mantenimento dell’efficienza delle turbine in presenza di idrogeno, oltre al rispetto di stringenti criteri di sicurezza e impatto ambientale. Queste analisi potranno, in prospettiva, portare allo sviluppo di uno standard uniforme per la progettazione di tutte le future unità di compressione impiegate da Snam. (segue) (Com)