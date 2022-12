Imprese: Snam, con Baker Hughes successo test per uso idrogeno come combustibile in una centrale di compressione gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test sono stati eseguiti da Snam insieme a Baker Hughes, partner dell’azienda sia nella fornitura della nuova turbina NovaLT12 che durante le attività di prova in campo. Queste ultime hanno coinvolto anche Saipem e Max Streicher, in qualità di partner tecnologici, e Siad, che ha fornito l’idrogeno. L’obiettivo dell’iniziativa è continuare a testare le infrastrutture gas esistenti per la compatibilità con l’utilizzo dell’idrogeno, rendendole pronte a trasportare una molecola che avrà un ruolo chiave nel processo di transizione energetica. Nel 2019, Snam aveva sperimentato, per prima in Europa, l’immissione di idrogeno in un tratto della propria rete di trasporto gas ad alta pressione, prima al 5 per cento e successivamente al 10 per cento. Nel 2020, presso lo stabilimento Baker Hughes di Firenze, erano state effettuate le prove della turbina NovaLT12 con idrogeno fino al 10 per cento in miscela con gas naturale; si tratta della prima famiglia di turbine gas ad alte prestazioni di Baker Hughes commercializzata “hydrogen-ready”, in grado di bruciare blend di gas metano e idrogeno, dal 5 per cento fino al 100 per cento di idrogeno. Il gruppo Snam sta inoltre conducendo studi sulla compatibilità dei propri siti di stoccaggio con l’idrogeno, nella prospettiva di una completa valutazione di tutto il proprio parco infrastrutturale. (Com)