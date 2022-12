Pnrr: Toti, regole e semplificazioni per spendere tutti i fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr "non era facile né scontato e valuteremo a fine dell'anno. Stiamo parlando di spendere 200 miliardi aggiuntivi in un lasso di tempo in cui normalmente la pubblica amministrazione riesce sì e no a fare un progetto esecutivo. Servono regole e semplificazione perché "se non si cambia passo non sarà facile spenderli tutti". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell'inaugurazione de "L'Italia delle Regioni", in corso a Palazzo Lombardia. "Se qualcuno ha voglia di imparare - ha poi aggiunto Toti -, noi a Genova qualcosa in tempi rapidi lo abbiamo fatto. Io credo ci sia la possibilità di fare bene ma occorre cambiare un po' di mentalità". (Rem)