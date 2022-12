Pil: Bankitalia, indebolimento attività per quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indicatori più recenti sul Pil puntano a "un indebolimento dell'attività per il trimestre in corso, in cui è proseguito il rialzo dell'inflazione". Lo ha detto Fabrizio Balassone, capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio."Il quadro macroeconomico delineato nella versione aggiornata del Dbp del 2023 - evidenzia - è coerente con questi andamenti. Nel complesso non si discosta in misura significativa dalle previsioni pubblicate lo scorso ottobre dalla Banca d'Italia". E' tuttavia "opportuno ricordare che, in un contesto come quello attuale, caratterizzato da rischi di natura estrema, le proiezioni economiche costituiscono un riferimento puramente indicativo", ha evidenziato.(Rin)