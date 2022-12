Regno Unito: volo per Bristol dirottato a causa di falso allarme bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volo EasyJet in viaggio dalla Polonia al Regno Unito è stato dirottato verso la Repubblica Ceca dopo la segnalazione di una "possibile bomba" a bordo. Come riporta il quotidiano britannico "The Guardian", il volo Ezy6276 stava volando da Cracovia a Bristol domenica sera quando è stato dirottato verso la capitale ceca ed è atterrato in sicurezza alle 22:50 ora locale. La polizia ceca ha in seguito dichiarato che non è stato trovato alcun oggetto pericoloso sull'aereo. (Rel)