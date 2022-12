Francia: l'Assemblea nazionale comincia a dibattere sul progetto di legge delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva oggi all'Assemblea nazionale francese il disegno di legge presentato dal governo per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili. Tra i vari obiettivi del testo ci sono quelli riguardanti l'alleggerimento delle procedure burocratiche legate al settore, l'aumento del numero di pannelli solari a bordo della autostrade e lo sviluppo dell'eolico offshore. Il testo è arrivato in Parlamento dopo essere stato rivisto in prima lettura dal Senato. Nel 2021 la Francia ha visto le rinnovabili coprire un quarto della sua produzione energetica. Per il 2050 Parigi prevede di superare i 100 gigawattora di produzione di energia solare e di avere 50 parchi eolici offshore. (Frp)