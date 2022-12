Messico: Lopez Obrador, Tren Maya verrà inaugurato l'anno prossimo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il treno Maya viene presentato come il "principale progetto di infrastruttura, sviluppo socioeconomico e turismo sostenibile del governo" di Lopez Obrador. Un'arteria di oltre 1.500 chilometri che collegherà la zona archeologica di Palenque alla città di Cancun, nello stato di Quintana Roo. Oltre alle rovine Maya di Chichen Itza (Yucatan), Calakmul (Campeche) e Tulum (Quintana Roo), il treno toccherà luoghi turistici come Campeche, Mérida, Izamal e Valladolid. Per l'intero progetto si stimano investimenti pari all'equivalente di poco meno di 8 miliardi di dollari. Il treno correrà a una velocità media di 160 chilometri all'ora, su un percorso diviso in tre grandi segmenti - Selva, Caribe e Golfo -, distribuiti su un totale di 17 stazioni. (segue) (Mec)