Messico: Lopez Obrador, Tren Maya verrà inaugurato l'anno prossimo (4)

- Oltre ad essere progettata per promuovere e redistribuire i flussi turistici, il treno dovrà essere "detonatore" dell'economia regionale. I lavori di realizzazione dell'infrastruttura verranno coordinati dal Fonatur (Fondo nazionale di sviluppo del turismo), e dovranno concludersi entro il 2024, in omaggio alla promessa che Lopez Obrador ha fatto di chiudere i cantieri da lui aperti antro la fine del suo mandato. Oltre al percorso ferroviario, che sfrutterà diverse delle tracce viarie e delle infrastrutture esistenti, nell'agenda dei lavori finiscono diversi impianti accessori utili a promuovere sviluppo e migliorare la vita delle popolazioni residenti. L'intera infrastruttura, per la quale il governo ha assunto precisi impegni di rispetto ambientale, verrà finanziata al 10 per cento con capitale pubblico e per il 90 per cento con quello privato. (Mec)