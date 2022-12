Russia: esplosione in un condominio nella regione di Nizhnij Novgorod, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione causata da una perdita di gas è avvenuta in un condominio nella città di Zavolzhie, nella regione russa di Nizhnij Novgorod. Lo ha riferito un rappresentante dei servizi speciali della regione all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo le informazioni preliminari, non vi sarebbero vittime. A seguito dell'incidente, i dettagli del quale sono in aggiornamento, due muri sono crollati e si è sviluppato un incendio in un'area di circa 30 metri quadrati. (Rum)