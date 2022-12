Spagna: sondaggio, popolari vincerebbero elezioni ma senza la maggioranza per governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Se vi votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp), vincerebbe le elezioni con un distacco di appena tre decimi di punto percentuale (28,1 per cento contro 27,8 per cento) sul Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez. È quanto emerge da un sondaggio condotto da 40dB per il quotidiano "El Pais" che rileva di fatto in pareggio tecnico tra i due principali partiti spagnoli. Tradotto in seggi, il Pp ne avrebbe 120 contro i 112 dei socialisti. Tuttavia, la configurazione del resto del Congresso dei deputati renderebbe impossibile una maggioranza di destra e lascerebbe Pedro Sanchez nella posizione di ripetere il governo con partner molto simili a quelli attuali, dal momento che la somma di tutti questi gruppi sarebbe al limite della maggioranza assoluta. Il barometro del mese scorso indicava già un rallentamento del Pp e un'erosione della figura del suo leader Alberto Nunez Feijóo, ma nell'ultimo mese le aspettative di voto sono passate dal 29,9 per cento al 28,1 per cento. (Spm)