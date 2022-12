Usa: Covid, segretario Difesa Ausin contrario a revoca obbligo vaccinazione per i militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ribadito nel fine settimana di essere contrario alla revoca dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a carico del personale delle Forze armate Usa. Austin ha commentato così le richieste giunte da più di 20 governatori di altrettanti Stati a guida repubblicana, che nell'ultima settimana hanno chiesto di porre fine all'obbligo. A detta dei governatori, le evidenze scientifiche dimostrerebbero che i vaccini non sono una garanzia contro la trasmissione del virus; inoltre, i governatori affermano che l'obbligo di vaccinazione sia una tra le principali ragioni alla base della crisi di reclutamenti scontata dalle forze armate Usa, che ha investito anche la Guardia nazionale. "A causa del virus abbiamo perso milioni di persone", ha replicato Austin a margine della presentazione al pubblico del nuovo bombardiere strategico Lockheed B-21 Raider. "Un milione di persone è morto negli Stati Uniti, e ne abbiamo perse a centinaia al dipartimento della Difesa. Sono stato io a ordinare che le forze armate richiedessero il vaccino, e sono a favore del mantenimento dell'obbligo di vaccinazione per le truppe", ha detto Austin. (Was)