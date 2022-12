Portogallo: diverse aziende internazionali attendono l'ordine treni da 820 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di treni spagnoli Caf e Talgo (in consorzio con Siemens), la francese Alstom, la svizzera Stadler, Hitachi Rail Italy e la cinese Crrc Tangshan attendono i primi giorni del 2023 per la risoluzione di un ordine di 117 treni ordinati dalla compagnia statale Comboios de Portugal (Cp) per un valore iniziale di 819 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il vincitore dovrebbe essere deciso a febbraio e la gara prevede comprende la consegna di 62 treni per i servizi urbani e altri 55 per i viaggi regionali, tutti elettrici. La consegna del primo treno è prevista 40 mesi dopo la firma del contratto, con 3 unità che arriveranno mensilmente. (segue) (Spm)