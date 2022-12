Portogallo: diverse aziende internazionali attendono l'ordine treni da 820 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine è stato indetto poco più di un anno fa e rappresenta il più grande acquisto congiunto di materiale rotabile mai effettuato in Portogallo. L'obiettivo di Cp è di avere la nuova flotta nella sua interezza entro il 2029 e si riserverà opzioni su altre 36 unità per i suoi treni pendolari. Uno dei requisiti che Cp ha richiesto ai costruttori è un sistema il più semplice possibile per il cambio di marcia in previsione della sostituzione dello scartamento iberico (1.668 millimetri) della rete con lo scartamento internazionale (1.435 millimetri). (Spm)