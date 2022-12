Finanza: Generali Investments, la possibile svolta della Fed spinge i mercati, ma i rischi permangono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì scorso il presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell "ha confermato una volta per tutte le attese circa una riduzione nel ritmo della stretta monetaria della Fed, ma ha anche ribadito che i tassi rimarranno alti a lungo. Nel successivo rally i mercati hanno dato l'impressione di aver ascoltato solo la prima parte – accomodante - del messaggio. Le domande chiave d'ora in poi riguarderanno il livello massimo del tasso sui Fed funds e per quanto tempo i tassi vi rimarranno. Prevediamo un aumento di 50 punti base a dicembre, seguito da due aumenti di 25 punti base a febbraio e marzo". Lo evidenzia un'analisi di Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments. "Con una crescita irrisoria il prossimo anno (la nostra previsione è dello 0,3 per cento), un aumento della disoccupazione e un'inflazione core in calo, la Fed dovrebbe iniziare a tagliare i tassi nel quarto trimestre (-50 punti base). Tuttavia - prosegue - un mercato del lavoro più resiliente, con un calo delle offerte di impiego non accompagnato da un aumento della disoccupazione o un'inflazione di fondo vischiosa, consentirebbe alla Fed di mantenere il tasso di riferimento a un livello molto restrittivo più a lungo. Il picco di aggressività (almeno da parte della Fed) e le buone notizie sull'inflazione globale stanno sostenendo azioni e obbligazioni. Tuttavia, gli asset più rischiosi come azioni e credito High Yield non hanno pienamente integrato nelle valutazioni il rischio di recessione (già visibile nell’area euro), di un irrigidimento eccessivo della politica monetaria e le ripercussioni globali della fallimentare politica zero Covi in Cina".(Rin)