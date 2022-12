Taiwan: governatore Idaho atterrato a Taipei per visita di 4 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato Usa dell’Idaho, Brad Little, è atterrato ieri a Taiwan per una visita di quattro giorni, durante la quale incontrerà la presidente Tsai Ing-wen e altri rappresentanti delle istituzioni. Lo fa sapere il ministero degli Esteri taiwanese in una nota, aggiungendo che Little presiederà alla firma di un protocollo d’intesa commerciale e terrà colloqui con il primo ministro, Su Tseng-chang, e il titolare della diplomazia, Joseph Wu. (Cip)