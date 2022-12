Kazakhstan-Grecia: presidente Tokayev riceve ministro Esteri Dendias, focus su rapporti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, in visita ufficiale ad Astana. Lo riferisce un comunicato della presidenza kazaka. Durante l’incontro, si legge nella nota, sono state discusse le prospettive di sviluppo della cooperazione bilaterale, in particolare nell’economia e nel commercio. Tokayev ha sottolineato che per il Kazakhstan la Grecia è uno dei partner più importanti nell’Unione europea. A sua volta Dendias ha evidenziato l’importanza prioritaria che Atene attribuisce al Kazakhstan nell’Asia centrale. Nel corso del colloquio sono anche state scambiate opinioni su temi di attualità dell’agenda regionale e internazionale. Dendias, come ha riferito lui stesso su Twitter, ha incontrato anche l’omologo e vicepremier kazako, Mukhtar Tileuberdi, col quale ha firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione in materia di formazione diplomatica. L’agenda del ministro greco prevede anche un incontro col direttore dell’Astana International Financial Center, Kairat Kelimbetov.(Res)