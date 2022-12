© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone in Colombia sono morte e altre 20 risultano disperse in una frana registrata ieri a Pueblo Rico, nel dipartimento di Risaralda, nell'ovest del Paese. Lo ha confermato il presidente Gustavo Petro in una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter. Almeno nove persone sono state tratte in salvo. “È una tragedia”, ha commentato il capo dello stato. (Mec)