© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pos e Opzione donna: da settimane assistiamo a un incredibile balletto. Il governo fa marcia indietro? Si, no, forse. Tra tanta confusione l’unica cosa certa è la messa a punto di una manovra insufficiente per dare risposte al Paese. Terzo Polo al lavoro per migliorarla in Parlamento”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (Rin)