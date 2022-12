Hong Kong: consigliere Tam non esclude processo in Cina nei casi di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli imputati accusati ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale potrebbero essere mandati a processo in Cina in mancanza di un avvocato disponibile a Hong Kong. Lo ha detto il rappresentante della Regione a statuto speciale presso il Congresso nazionale del popolo, la massima istituzione legislativa cinese, Tam Yiu-chung. Il funzionario ha dichiarato all’emittente locale “Tvb” che la normativa sulla sicurezza nazionale promulgata dalla Cina nel 2020 ammette questa possibilità, dopo che il capo dell’amministrazione, John Lee, ha chiesto al Congresso di interpretare la legge per valutare la presenza di un avvocato britannico nel processo contro Jimmy Lai, il magnate dell’editoria accusato di cospirazione finalizzata alla sedizione e alla collusione con forze straniere. Tam ha annunciato che il Comitato permanente del Congresso potrebbe discutere la questione già alla fine di dicembre. (Cip)