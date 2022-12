Cina: “Sina”, esperti sanitari aprono a gestione meno rigida del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti sanitari della Cina stanno valutando una gestione meno rigida del Covid-19, data la minore patogenicità della variante Omicron. Lo scrive la piattaforma di notizie “Sina”, ricordando che il virus è stato classificato in Cina come una malattia infettiva di categoria B. Gli operatori sanitari hanno tuttavia gestito il contagio secondo i protocolli di categoria A, che conferiscono alle autorità locali il potere di varare serrate e isolare i soggetti positivi al virus assieme ai loro contatti stretti. Le malattie di categoria A in Cina includono la peste bubbonica e il colera, mentre la Sars, l'Aids e l'antrace rientrano nella categoria B. Le malattie di categoria C includono influenza, lebbra e parotite. Sulla base delle attuali caratteristiche epidemiologiche del Covid-19 in Cina - dove il 95 per cento dei casi è asintomatico con un basso tasso di fatalità - gli esperti stanno riconsiderando il protocollo di gestione del virus, che potrebbe essere declassato a B o a C. (Cip)