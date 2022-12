Sardegna: Confartigianato, soddisfazione per successo Isola a rassegna Artigiano in Fiera a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sapere che i nostri artigiani stanno partecipando alla più grande manifestazione al Mondo dedicata ai creatori di bellezza e di bontà e vederli presentare il loro lavoro, le loro storie e i loro prodotti, ci riempie di orgoglio e di emozione, e ci fa ben sperare per il futuro dell’artistico e dell’agroalimentare di tutta la Sardegna”. E’ questo il commento di Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, sull’inaugurazione del Padiglione Sardegna, all’interno della 26esima edizione de “L’Artigiano in Fiera” a Milano, iniziativa che dal 1996 promuove l’artigianato artistico e agroalimentare e conta in media ogni anno circa un milione e mezzo di visitatori, con più di 3mila aziende che effettuano la vendita sui canali digitali. La Sardegna artigiana che crea è rappresentata dalle imprese che producono abbigliamento tradizionale, coltelleria, complementi d’arredo e accessori, cosmesi, intreccio, ceramica, cuoio, pelle, ferro battuto, legno, sughero, tessitura e ricamo ma anche lavorazioni di metalli preziosi, pietre dure e corallo. (segue) (Rsc)