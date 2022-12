Sardegna: Confartigianato, soddisfazione per successo Isola a rassegna Artigiano in Fiera a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Associazione di Categoria anche delle imprese dell’artigianato artistico e dell’alimentare – ha ripreso la Presidente di Confartigianato Sardegna - stiamo lavorando per dare risalto a tutte queste realtà, valorizzando un’economia incentrata sulle persone e sui territori. Per questo, l’emozione e lo stupore che scaturiscono dall’incontro tra i nostri espositori e i visitatori, affascinati da storie, prodotti e tradizioni, rappresentano una precisa scelta del mondo al quale tendiamo e del futuro che vogliamo”. Per Confartigianato Sardegna, è in queste iniziative che le aziende possono promuovere e vendere i propri prodotti al grande pubblico, essere visibili e tracciabili nei mercati di riferimento, aprirsi ai mercati globali con piattaforme online e sviluppare una rete di clienti che poi si ripropone durante l’anno, contribuendo a promuovere, sostenere e rigenerare il territorio sardo, per dare valore al lavoro e alle produzioni. “Il nostro plauso va all’Assessorato Regionale all’Artigianato – ha sottolineato la Presidente - che, ancora una volta, finanziando la presenza queste imprese artigiane, ha voluto supportare l’iniziativa nell'ambito di un complessivo progetto di valorizzazione e promozione, come segnale forte della volontà di ripresa” (Rsc)