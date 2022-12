Russia-Cina: Mishustin, adempiamo ad obblighi nel settore dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti della Cina nel settore energetico. Lo ha dichiarato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, nel corso della 27ma riunione congiunta dei governi della Russia e della Cina. "Il nostro partenariato nel settore dell'energia è diventato strategico. Le forniture di gas naturale, petrolio e carbone sono in aumento. In Cina continua la costruzione di centrali nucleari con la partecipazione russa. Siamo pronti a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali esistenti e lavorare su nuove iniziative su larga scala in questo settore", ha detto il primo ministro russo. Come ha spiegato Mishustin, ci sono 79 progetti "congiunti promettenti". Inoltre, l'importo totale degli investimenti supera i 160 miliardi di dollari, principalmente per quanto riguarda i progetti nei settori dell'estrazione e della lavorazione di minerali, produzione industriale, costruzione di infrastrutture e agricoltura. (Rum)