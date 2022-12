Ambiente: da Agronomi Roma vademecum per albero Natale, come mantenerlo vivo e dove piantarlo dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, tantissime famiglie si apprestano a festeggiare il Natale con uno dei suoi simboli storici: l'albero. Per moltissimo tempo, l'unico albero utilizzato è stato quello vero, cioè un albero vivo, quasi sempre proveniente da aziende agricole vivaistiche specializzate in questa produzione, con dimensioni e caratteristiche che possono essere diverse. Le piante più utilizzate sono l'abete rosso (alberi del genere Picea) e gli abeti del genere Abies. Molte di queste piante vengono vendute con pane di terra, cioè piante in zolla protetta in genere da una tela in juta con ulteriore protezione in paglia o altri materiali che avvolgono la zolla radicale dove le radici sono state recise. Le piante vengono di solito collocate in un vaso allo scopo di favorire la stabilità dell'albero per tutto il periodo natalizio in cui l'albero allieterà ed abbellirà con la sua presenza le abitazioni degli italiani. (segue) (Com)