Ambiente: da Agronomi Roma vademecum per albero Natale, come mantenerlo vivo e dove piantarlo dopo (2)

- Come mantenere vivo l'albero di Natale. I consigli degli agronomi: in generale è bene non collocare l'albero vicino a fonti calore dirette come termosifoni,camini, forni, stufe, ecc. È bene mettere l'albero in un luogo luminoso (vicino ad una finestra o una porta a vetri) e il più lontano possibile da fonti di calore. Dovrà anche essere garantita la periodica bagnatura della terra e delle radici ad elevato rischio di disidratazione, mantenendo il terreno sempre fresco e umido. Dopo le feste si può verificare la fattibilità del trapianto di questi alberi in ambienti aperti in piena terra. Per non vedere disseccare l'albero è necessario sapere se il suo sistema radicale fortemente ridotto da sufficienti radici che possono essere ancora attive e in grado di svilupparsi ancora dopo il trapianto ed è altrettanto necessario verificare se il luogo d'impianto è quello giusto per ospitare questi alberi e vederli crescere sani e sicuri. (segue) (Com)