Romania: tasso disoccupazione salito al 5,5 per cento ad ottobre

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è aumentato nel mese di ottobre del 2022 arrivando al 5,5 per cento rispetto al 5,2 per cento di settembre. La disoccupazione giovanile resta invece a un livello significativo, del 22,9 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Il numero dei disoccupati (15-74 anni) stimato per ottobre è stato di 453.200 persone, in aumento rispetto al mese precedente (445.600 persone), ma in leggera diminuzione rispetto a ottobre del 2021 (454.900 persone). Per genere, il tasso di disoccupazione degli uomini ha superato di 1,4 punti percentuali quello delle donne (6,1 per cento per gli uomini e 4,7 per cento per le donne). "L'alto livello del 22,9 per cento del tasso di disoccupazione tra i giovani (15-24 anni) continua ad attirare l'attenzione", sottolinea l'istituto statistico. Per gli adulti (25-74 anni), il tasso di disoccupazione è stato stimato al 4,3 per cento per ottobre 2022 (3,4 per cento per le donne e 4,9 per cento per gli uomini). (Rob)