Slovenia: Michel a Lubiana per incontro con premier Golob, focus su energia e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sarà oggi in Slovenia per una visita di lavoro e per incontrare il primo ministro sloveno, Robert Golob. Secondo quanto riporta l'emittente "N1", sul tavolo ci sarà l'attuale situazione dei mercati dell'energia, quindi i problemi migratori sulla cosiddetta rotta balcanica, l'aggressione russa contro l'Ucraina e infine la politica di allargamento dell'Unione europea con particolare attenzione ai Balcani occidentali. (Seb)