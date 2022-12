8 dicembre: da bambini Fonte Ismaele "una luce per Ucraina", una candela accesa in balcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della festa dell'Immacolata Concezione il prossimo 8 dicembre 2022 i bambini dell'associazione Fonte d'Ismaele lanciano l'iniziativa "Una luce per l'Ucraina" invitando tutti coetanei ad accendere una candela sul proprio balcone o davanzale alle ore 18 della sera come segno di vicinanza e solidarietà nei confronti dei tanti bambini ucraini che vivono costretti al buio e al freddo. "I nostri bambini - spiega Lucia Ercoli, presidente dell'associazione Fonte di Ismaele - ci hanno chiesto perché i loro coetanei ucraini non hanno luce e riscaldamento. E' stato difficile spiegare loro cos'è la guerra e le sue dinamiche perverse. Abbiamo deciso con loro di dare un segnale concreto di vicinanza e solidarietà ai loro coetanei ucraini proponendo anche agli adulti di accendere il pomeriggio dell'8 dicembre una piccola candela sul proprio balcone o sulla propria finestra. Vogliamo così riaccendere simbolicamente la speranza di pace proprio nel giorno dedicato alla Vergine, affidando a lei tutto il popolo ucraino". (Com)