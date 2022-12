Malesia: tensione nell'Umno dopo la nomina di Zahid a vicepremier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello storico partito conservatore malesiano Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), Zahid Hamidi, è stato nominato vicepremier nel nuovo governo di unità nazionale unicamente per la sua posizione al vertice della gerarchia di partito. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Umno, Ahmad Maslan, rispondendo ai malumori di una parte del partito, che dopo il recente insuccesso elettorale aveva chiesto di restare all'opposizione. Proprio Zahid nei giorni scorsi aveva preso l'iniziativa aprendo al governo di unità nazionale guidato dal progressista Anwar Ibrahim, nonostante una presa di posizione contraria da parte della maggioranza dei parlamentari dell'Umno. "Non c'è mai stato un gabinetto che non sia stato criticato. (...) Alcuni disaccordi sono inevitabili", ha dichiarato Ahmad commentando le polemiche interne al partito conservatore. "Se avessimo dato (l'incarico di vicepremier) a qualcun altro rispetto al presidente, la stabilità sarebbe stata posta in qualche modo in discussione: la stabilità dell'Umno in primo luogo, e in secondo luogo quella dello stesso governo di unità nazionale", ha aggiunto il segretario generale. Zahid e i 26 ministri del nuovo governo guidato da Anwar hanno prestato giuramento sabato di fronte al re della Malesia, Aultan Abdullah Ahmad Shah. Oltre all'incarico di vicepremier, l'Umno ha ottenuto la guida dei dicasteri dello Sviluppo rurale e dello Sviluppo regionale. (segue) (Fim)