Corea del Nord: autorità ordinano di ribattezzare bambini e adulti con nomi patriottici

- Le autorità della Corea del Nord hanno chiesto ad adulti e genitori di bambini del Paese di rinunciare ad alcuni nomi propri ritenuti poco affini allo spirito nazionale, e adottarne di nuovi in onore a bombe, armi e voti di lealtà. Lo scrive "Radio Free Asia", che cita testimonianze anonime. Nomi precedentemente in uso nel Paese, come A Ri ("Beneamata") e Su Mi ("Bellezza"), dovranno essere abbandonati perché "non abbastanza rivoluzionari", e troppo simili a nomi propri utilizzati anche in Corea del Sud. Le autorità nordcoreane avrebbero predisposto una lista di nomi alternativi "corretti", tra i quali figurano Jung Il ("Pistola"), Chun Sim ("Lealtà"), Ui Sung ("Satellite") e Pok Il ("Bomba"). Secondo "Radio Free Asia", i cittadini nordcoreani che non si adatteranno alle nuove direttive entro la fine dell'anno rischieranno una sanzione. (Was)