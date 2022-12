Medio Oriente: un palestinese morto e sei feriti in scontri con forze Israele vicino a Betlemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è stato ucciso e altri sei sono rimasti feriti in seguito ad alcuni scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Dheisheh, a sud di Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). La vittima è stata identificata come il giovane Omar Manna. Secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, le Idf hanno anche compiuto un’operazione a Jenin che ha portato all’arresto di Yahya Saadi, il figlio di Bassem Saadi, leader del gruppo armato palestinese della Jihad islamica. (Res)