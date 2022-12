Torino: Gdf, sequestrati 2 milioni di euro ad allibratore maltese, operava in evasione d’imposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, di oltre 2 milioni di euro, nei confronti di un bookmaker maltese operante, fin dal 2016, nella raccolta di scommesse, sul territorio nazionale, in totale evasione d'imposta. Come riferisce una nota, l'operazione, denominata "Hidden Bet", è stata sviluppata dal Gruppo Torino e dal dipendente secondo Nucleo Operativo Metropolitano a decorrere dal giugno 2021 e, nell'ipotesi accusatoria, ha permesso di individuare un "centro scommesse" su eventi sportivi, ippici e virtual games, che avrebbe operato occultamente attraverso numerosi bet point, situati in tutta Italia, i quali si occupavano, come mono mandatari, della raccolta "fisica" delle giocate, mettendo a disposizione i propri portali web, assumendosi, in parte, il rischio d'impresa a fronte del riconoscimento di una percentuale sulle prestazioni rese. (segue) (Rin)