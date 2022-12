Torino: Gdf, sequestrati 2 milioni di euro ad allibratore maltese, operava in evasione d’imposta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condividendo l'ipotesi accusatoria, il Gip del Tribunale torinese ha ravvisato in capo all'indagato i gravi indizi di colpevolezza, così da emettere un decreto di sequestro delle somme costituenti il profitto del reato, fino alla concorrenza dell'imposta evasa. Le investigazioni in rassegna rappresentano testimonianza tangibile del costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza, in ragione delle sue peculiari prerogative di polizia economico-finanziaria in materia di contrasto dell'economia sommersa su scala internazionale, con particolare attenzione non soltanto all'accertamento delle responsabilità penali e amministrative dei singoli soggetti, ma anche all'aggressione dei patrimoni illeciti dai medesimi accumulati. (Rin)