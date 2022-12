Emirati-Qatar: presidente Al Nahyan oggi a Doha per una visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, si recherà oggi in Qatar per una visita ufficiale. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale il presidente ha ricevuto un invito da parte dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. Durante la visita, i due discuteranno dei rapporti bilaterali e delle modalità per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi del Golfo. (Res)