Italia-Slovenia: Pahor oggi a Roma per incontro di commiato con Mattarella

- Il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, sarà in visita a Roma oggi, lunedì 5 dicembre 2022, su invito dell’omologo Sergio Mattarella. Come riferisce una nota, si incontreranno per un pranzo di lavoro con il presidente Mattarella, con il quale hanno mantenuto un dialogo costante durante i due mandati e creato un patrimonio di buon vicinato. È l'ultima riunione dei presidenti prima della fine del mandato del presidente Pahor. Il capo dello Stato sloveno uscente ringrazierà il presidente italiano per la sua eccellente collaborazione e per i sinceri sforzi per rafforzare le relazioni amichevoli tra le due nazioni e Paesi vicini e sottolineerà le attività congiunte volte a superare alcuni dei fardelli del nostro passato comune. Il 13 luglio 2020 passerà alla storia come un'importante pietra miliare nelle relazioni italo-slovene. Pahor e Mattarella hanno presenziato alla firma del Memorandum sulla restituzione del Narodni Dom, la Casa nazionale alla comunità slovena in Italia. Cento anni dopo essere stata bruciata dai fascisti italiani, la Casa Nazionale è passata di proprietà della minoranza slovena dopo diversi anni di sforzi. (segue) (Seb)