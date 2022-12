Italia-Slovenia: Pahor oggi a Roma per incontro di commiato con Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omaggio congiunto alla Foiba di Basovizza e al monumento alle vittime slovene del fascismo, prosegue la nota della presidenza slovena, ha confermato che il processo di riconciliazione non può che basarsi sulla pietà verso tutte le vittime. Pahor ricorderà anche la partecipazione dei presidenti all'inaugurazione del monumento ai caduti della prima guerra mondiale a Doberdob nell'ottobre del 2016. L'area lungo il confine italo-sloveno ha un grande potenziale con il suo multilinguismo e multiculturalismo, che è naturalmente “europea” e si realizza anche attraverso il progetto Capitale europea della cultura 2025 di Gorizia e Nova Gorica. La visita dei presidenti a Nova Gorica e Gorizia nell'ottobre 2021 e la decisione sulla loro co-sponsorizzazione dell'EPK 2025 è un importante incentivo per questo progetto. Il presidente Pahor ha incontrato i presidenti italiani Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella in Slovenia, Italia o all'estero in incontri bilaterali ben diciannove volte. Su invito di Napolitano e Mattarella, Pahor ha visitato otto volte l’Italia, mentre su suo invito, i capi di Stato italiani hanno visitato la Slovenia sei volte. (Seb)