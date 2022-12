Ucraina: governatore di Zaporizhzhia, attacco russo contro infrastrutture industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte le forze russe hanno attaccato le infrastrutture della città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale. A renderlo noto il governatore regionale, Oleksandr Starush, secondo cui non vi sarebbero vittime. "Il nemico continua a terrorizzare gli abitanti del capoluogo regionale. Di notte sono stati lanciati attacchi missilistici contro l'infrastruttura industriale della città. I lavori di soccorso sono in corso", ha scritto Starukh sul proprio canale Telegram. Come ha precisato il portavoce del Consiglio municipale, Anatolij Kurtiev, è stato danneggiato un impianto. (Kiu)