India: Gujarat, in corso la seconda fase delle elezioni statali

- È in corso la seconda e ultima fase delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Gujarat. Si vota in 93 collegi. L’affluenza registrata alle 11 (ora locale) era del 19,17 per cento. Tra gli elettori anche il primo ministro, Narendra Modi, che ha votato ad Ahmedabad. Il premier è originario dello Stato e lo ha governato a lungo; con l’occasione ieri si è recato a Gandhinagar per far visita alla madre. La prima fase si è svolta il primo dicembre in altri 89 collegi, con un’affluenza del 63,31 per cento. Lo scrutinio si terrà l’8 dicembre, insieme a quello dell’Himachal Pradesh, dove si è votato il 12 novembre. Il processo di presentazione delle candidature si è aperto il 14 novembre e si è chiuso il 21. Alla data del 10 ottobre risultavano registrati nelle liste elettorali dello Stato 49.117.308 elettori. Per l’esercizio del voto sono stati allestiti 51.782 seggi. L’assemblea del Gujarat conta 182 membri; 40 sono riservati alle caste e tribù riconosciute (13 e 27 rispettivamente). Attualmente il Partito del popolo indiano (Bjp) di Modi – ha una maggioranza di 111 seggi ed esprime il capo del governo, Bhupendrabhai Patel. Il Congresso nazionale indiano (Inc), con 62 seggi, è la principale forza di opposizione (così come a livello centrale). (segue) (Inn)