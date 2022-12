India: Gujarat, in corso la seconda fase delle elezioni statali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sondaggi vedono favorito il Bjp. Un rilevamento di Matrize per “India Tv” del 19 novembre gli attribuisce 104-119 seggi, contro i 53-68 del Congresso. Il 4 novembre un’indagine di CVoter per “Abp News” prevedeva un distacco ancora maggiore: 131-139 seggi per il primo, 31-39 per il secondo. Il Congresso ha recentemente cambiato presidente: Mallikarjun Kharge si è insediato il 26 ottobre, subentrando a Sonia Gandhi, e il voto nel Gujarat sarà il suo secondo banco di prova, dopo l’Himachal Pradesh. Quello del Gujarat, tuttavia, sarà un test più significativo data l’importanza economica dello Stato e l’ampiezza dell’elettorato, nettamente superiore ai 5,5 milioni di elettori dell’Himachal Pradesh. (segue) (Inn)