Sardegna: liste d'attesa, via libera a risorse per sanità convenzionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna verso la rimodulazione del Piano d’abbattimento delle liste d’attesa; il Ministero della Salute ha infatti risposto positivamente alla richiesta della Regione per l’impiego nella sanità convenzionata di parte delle risorse già stanziate per la riduzione dei tempi d’attesa, almeno 7 milioni di euro non spesi dalle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche, “Alle quali si chiederà un maggiore impegno in relazione anche alle risorse umane che andremo a implementare con un’attenta razionalizzazione della rete”, dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria. (segue) (Rsc)