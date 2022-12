Francia: Edf in ritardo sul calendario di riaccensione dei reattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Edf è in ritardo sul calendario previsto per il riavvio dei reattori nucleari fermi per problemi di corrosione o per manutenzione. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Sui 56 reattori nucleari che dispone la Francia, 20 sono ancora fermi. La scorsa settimana ne sono stati riavviati solamente due: quelli di Cattenom e di Flamanville. Quelli invece di Gravelines e di Saint Alban non hanno ancora ripreso a funzionare. Complessivamente a dicembre Edf dovrebbe rilanciare dieci reattori, ma secondo Rte, società che gestisce il trasporto dell'energia elettrica, il gruppo riuscirà ad accenderne solamente 5 o 6. (Frp)