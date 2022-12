Gli appuntamenti di oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO– L'Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi interviene all'incontro "Università, Ricerca e Digitalizzazione dell'Economia Circolare: nuove implicazioni educative e tecnologiche per la sostenibilità". L'evento si svolge presso la Sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212, Roma (Ore 10).– L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'inaugurazione delle nuove PET presso gli IFO – Istituto Tumori Regina Elena. Presente il Direttore generale di IFO, Marina Cerimele. L'evento si svolge presso gli IFO – Istituto Tumori Regine Elena ingresso da via Elio Chianesi, 53 a Roma (Ore 12:30)– l'Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi partecipa all'Incontro di formazione per Ambasciatori della Transizione Ecologica "Come spiegare e promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili". L'evento si svolge presso la Sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212, Roma (Ore 15). (segue) (Rer)