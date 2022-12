Regno Unito: si dimette l'amministratore delegato di Vodafone Nick Read

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo britannico Vodafone ha reso noto che l'amministratore delegato Nick Read si dimetterà alla fine di quest'anno. La direttrice finanziaria del gruppo, Margherita Della Valle, assumerà la carica di amministratore delegato ad interim. "Ho concordato con il consiglio che questo è il momento giusto per passare a un nuovo leader che possa sfruttare i punti di forza di Vodafone e cogliere le significative opportunità future", ha affermato Read. Il mese scorso Vodafone ha abbassato le sue previsioni per l'intero 2022 poiché i profitti sono diminuiti nel primo semestre, spinti da una debole performance nel suo più grande mercato, la Germania. La società è attualmente in trattative con Ck Hutchison, proprietario del gruppo di telecomunicazioni rivale Three, per unire le loro attività nel Regno Unito, creando così il più grande operatore di telefonia mobile del paese. (Rel)