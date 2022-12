Usa: ballottaggio Senato in Georgia, candidati sollecitano elettori a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati dei partiti Democratico e Repubblicano per uno dei due seggi della Georgia al Senato federale Usa hanno rivolto il medesimo messaggio agli elettori di quello Stato, in vista del ballottaggio che si terrà domani, 6 dicembre. Sia il democratico Raphael Warnock che il repubblicano Herschel Walker hanno sollecitato gli elettori a recarsi alle urne e votare in massa, nella speranza che un'alta affluenza possa consegnare loro la vittoria. I sondaggi attribuiscono un vantaggio al democratico Warnock, la cui vittoria consentirebbe ai Democratici di ampliare la loro risicata maggioranza al Senato, che attualmente dipende dal voto della vicepresidente Kamala Harris. (Was)