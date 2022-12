Usa: Trump reagisce a scandalo Twitter, "rimuovere norme elettorali in Costituzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha adottato una serie di misure straordinarie per “insabbiare” la storia del computer di Hunter Biden, figlio del presidente Joe, pubblicata dal “New York Post” poche settimane prima delle elezioni del 2020. Secondo l’articolo del Post il dispositivo conteneva diversi file, comprese e-mail potenzialmente incriminanti, riguardanti i rapporti d’affari del figlio dell’attuale presidente con Paesi e individui stranieri. A pubblicare su Twitter le mail che mostrano gli scambi tra i dipendenti della piattaforma online è stato il giornalista statunitense Matt Taibbi, in una serie di tweet condivisi dallo stesso Elon Musk, nuovo proprietario del social network. Twitter, sostiene Taibbi, “ha adottato misure straordinarie per sopprimere la storia, rimuovendo collegamenti e pubblicando avvisi sulla loro possibile non sicurezza. Ne ha persino bloccato la trasmissione tramite messaggio diretto, uno strumento finora riservato a casi estremi, come la pornografia infantile”. (segue) (Was)